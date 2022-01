Při závodu Dakar šlo o život: Olga Lounová popsala, co všechno se jí stalo

Olga Lounová Foto: archiv O. Lounové

“Pevně věřím, že se do cíle dostaneme i přes veškeré problémy. Mám na krku amulety pro štěstí od mé rodiny a zatím v každé problematické a někdy i dost vážné situaci zafungovalo tzv. štěstí v neštěstí. Například když nám praskla palivová hadice a benzín stříkal na rozpálený motor pod vysokým tlakem. Včas jsme na to přišli a opravili. Další den nám vyzkratoval kabel od alternátoru a jiný den od startéru, takže bylo štěstí, že se to nestalo v ten samý den a motor nám nevzplál. Bohužel ten den nám ta hadice praskla třikrát a pokaždé na jiném místě, takže nás ty opravy stály drahocenné body,” popisuje Lounová.

Zpěvačka nezastírá, že se cestovat do Saúdské Arábie obávala. Na místě ale názor změnila. “Během posledních let se tu pro turisty mnohé změnilo. Osobní zkušenost s místními lidmi je naprosto překvapivá. Všichni jsou tu milí. Když vidí, že řešíte nějaký problém, třeba na cestě, okamžitě zastaví a snaží se všemi silami pomoci. Třeba i místní pumpař. Jedna česká posádka neměla drobné na zaplacení v hotovosti a karta jim nefungovala, tak jim pumpař řekl, že to je dárek a nebo že třeba, až se vrátí příští rok, tak to zaplatí. My se zastavili u pastevce velbloudů a ten nám hned nabízel zdarma velbloudí mléko,” dodává Olga.

“Když jsme zapadli, tahal nás místní policista. Když zapadlo naše servisní auto s mechanikem Pandou a Milanem, kteří tady každou noc makají, abychom mohli ráno vyrazit, okamžitě přispěchali místní a auto vytáhli. Když jsme řešili problém s převodovkou, která nám odešla hned po první etapě, tak v místním servisu prodloužili otvírací dobu, aby nám pomohli dojet pro potřebné díly,“ vypočítala.

“Dakar byl můj dětský sen. Snad se mi splní i průjezd cílové rampy. Ještě ale není všem dnům konec a může se cokoliv stát a my se tam nedostaneme. Přichází únava, počasí je opravdu pouštní a teploměr stoupá na tropické teploty. Únavu pociťuje nejenom materiál, ale celý tým. Budu ráda, když nám budou všichni držet pevně všechny pěsti pro štěstí,” uzavírá oblíbená zpěvačka. ■