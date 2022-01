Nejzápornější postava série Guru o sexuálním predátorovi: Podzimková tahala Kotkovi holky, z role se vám udělá zle

Kristýna Podzimková Super.cz

"Když jsem se dozvěděla, že to budu hrát, měla jsem vlastně strašnou radost. Do té doby jsem tak kontroverzní postavu nehrála. Pořád z toho mám rozporuplné pocity. Ale na ten úkol jsem se těšila," řekla Super.cz

"Jsem vlastně jeho pravá ruka, ty věci organizovala a nabírala ženy do těch kurzů. Byl těžký úkol tu postavu ztvárnit, nějak ji pro sebe obhájit, abych to vůbec mohla hrát. Musela jsem si sama pro sebe najít nějaké argumenty, proč se ty věci děly. Nevěřím, že člověk jedná jen z nějaké zlé vůle. Vždycky je tam něco, co ho v dobrém motivuje, ale bohužel se to obrátí do toho špatného," míní Podzimková.

Faktem je, že v historii krinalistiky se najde spousta případů, kdy ženy pomáhaly zločincům z lásky. "A tohle je taky jeden z těch případů, jistá manipulace, oslnění tím člověkem, protože guru vyzařuje kolem sebe jakousi auru. Dost možná je to právě to, proč mu ženy nějakým způsobem podléhaly," domnívá se herečka.

Sama podobnou zkušenost prožila, i když samozřejmě nikoli takhle extrémní."Záleží na tom, jak dlouho se v tom člověk plácá, kdy prozřete, a co během té doby napácháte zlého anebo ne. Já ale dokázala vždy docela rychle vystřízlivět. Žena samozřejmě podlehne kouzlu, ale pak se ukáže, jestli je to dobře," svěřila Podzimková, kterou známe už ze seriálů Ulice, Ohnivý kuře, Doktoři z Počátků nebo Pan profesor. ■