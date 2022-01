Padnete smíchy: Martina Pártlová zkusila pózu v bikinách Evy Perkausové. Takhle to dopadlo

Martina Pártlová vs. Eva Perkausová Foto: Super.cz/archiv M. Pártlová/archiv E. Perkausová

Poté, co postovala fotografii v plavkách, k níž napsala o špecích a vyvrženém vorvaňovi, vytáhla ještě silnější kalibr. S přítelem se totiž rozhodli okopírovat téměř akrobatický počin moderátorky Evy Perkausové (27) s jejím snoubencem, kteří dovolenkují o kousek vedle, na Mauriciu. Výsledek popravdě tak elegantně nevyzněl.

"Když dva dělají totéž, není to totéž. Jsem si to taky chtěla vyzkoušet viď, ale nějak jsem nepřišla na to, jak to Eva dělá. Takže jsme klasicky najeli na létajícího Čestmíra," popsala Martina s tím, že má její Josef štěstí, že ho nezlomila.

Martina také přiznala, že se na bělostných plážích Indického oceánu stihla spálit a je rudá jako rak anebo sovětská vlajka. A také to, že plánované výlety se jim zčásti nepovedly. Vypravili se na čajovou plantáž, která nefungovala, ani místní trh s pár stánky s oblečením a suvenýry ji nenadchl. Dovolenou si ale i tak užívá. ■