Už je plnoletá: Hlavní hvězda seriálu ZOO oslavila osmnáctiny na place

Michaela Pecháčková Foto: archiv FTV Prima

Sice hraje dvacetiltou dívku, ale ve skutečnosti bylo Michaele Pecháčkové, která ztvárňuje hlavní dívčí roli v novém seriálu ZOO, na začátku natáčení teprve sedmnáct. Plnoletost oslavila až na place, a to s plnou parádou.

Narozeninové oslavy včetně dortu, kytice a blahopřání od kolegů se seriálová Sid dočkala přímo v ateliérech. „Bylo to překvapení. Opravdu,“ zaskočeně pronesla se smíchem herečka hned poté, co ji okolí zaplavilo gratulacemi.

„Jeli jsme už poněkolikáté jeden obraz – a pak pan režisér řekl, že je nespokojený, že se to musí natočit ještě jednou. Poslušně jsem se posadila a čekala na akci. A ta přišla, ale úplně jiná, než jsem čekala. Objevil se s dortem v ruce a všichni začali zpívat a přáli mi. K tomu jsem dostala tři krásné kytice. Moc děkuju všem,“ usmívala se seriálová dědička sklářské firmy Novotných.

„Nevím, co bude doma, za chvíli tam jedu, ale dnes asi nic velkého nečekám, mám ještě práci. Později mamka něco určitě vymyslí,“ přemýšlí Míša, která si nepřipouští, že s plnoletostí by se mohlo v jejím životě něco změnit. „Já nevím, možná budu teď mít víc zodpovědnosti. Chtěla bych si taky udělat řidičák, ale vůbec na to není čas. Buď jsem ve škole, nebo točím ZOO,“ uzavřela. ■