Jako jednu z prvních točila scénu vyšetření po znásilnění: Otřesné pocity se dostavily samy, popsala hrdinka série Guru

Anna Fialová Foto: archiv Voyo

Natáčení bylo náročné, Anna proto byla ráda, že se s Vojtou Kotkem (34), představitelem gurua Marka, znají a jsou přátelé. Vznik vypjatých scén tak byl pro oba o něco snazší a snesitelnější. Jednou z nejhorších scén pro herečku bylo lékařské vyšetření, které Alice podstoupila po znásilnění. Točila se navíc jako jedna z prvních.

„Nejprve jsem se docela bála, jak mi to půjde. Jedná se totiž o věc, kterou musí člověk bohužel zažít, aby si ji dokázal představit v detailech. Já to naštěstí nezažila, a když jsem četla scénář, obávala jsem se, že budu muset až moc hrát. To mě ale hned přešlo, když jsme jako jednu z prvních natáčeli scénu lékařského vyšetření po znásilnění. Ty otřesné pocity, kdy muž ženu

znásilní a ona se pak musí v rámci prohlídky odhalit před dalším mužem a vše mu popsat, se dostavily přirozeně,“ svěřila Fialová.

Herečka doufá, že série dodá kuráž obětem, které se dosud bály o znásilnění či zneužití mluvit. To byl také hlavní důvod, proč roli přijala.

„Minisérie v prvním plánu nevypráví o guruovi a jeho praktikách, ale o dívce, která se nebojí promluvit o tom, co se jí stalo, a zároveň se snaží přesvědčit ostatní ženy, aby ani ony nemlčely. Posláním minisérie je dodat odvahu zneužitým ženám a mužům, aby se nebáli jednat.“

První díl diváci uvidí 14. ledna na Voyu. ■