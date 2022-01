Poznali byste ji vůbec? Hvězda Pobřežní hlídky se po delší době objevila na veřejnosti

Nicole Eggert Foto: Super.cz/Profimedia

Ještě před Pobřežní hlídkou, ve které působila v letech 1992-1994, ji proslavil seriál Charles in Charges. Svého kolegu ze seriálu Scotta Baioa později obvinila z obtěžování. To mělo začít už když jí bylo 14 let. Později spolu měli podle ní udržovat poměr. Baio popřel obtěžování v době, kdy byla nezletilá, ale přiznal, že s ní měl sexuální poměr poté, co dovršila plnoletosti.

Po Pobřežní hlídce začala herečku sláva obtěžovat. Nelíbilo se jí, že je vnímána jako sex symbol.

„Vůbec jsem se tak neviděla. Když mi začali říkat bimbo, dost mi to vadilo. Nic takového jsem nebyla. Přišlo mi to uhozené,“ svěřila se Oprah Winfrey v roce 2015.

Tehdy promluvila také o podmínkách, které měli herci z Pobřežní hlídky ve smlouvě. „Byla tam doložka, která nám nedovolovala přibrat nebo shodit ani tři kila. Bylo mi 19. Váha mi nekolísala, a to jsem ani necvičila,“ nechala se slyšet.

Nicole se po působení v seriálu spíš stáhla do ústraní a věnovala se pouze televizním filmům. Poslední natočila v roce 2014. Měla by se nicméně objevit v připravovaném dokumentu o hvězdách Pobřežní hlídky. A to spolu s Pamelou Anderson, Carmen Electrou nebo Davidem Hasselhoffem. ■