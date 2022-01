Já a guru Marek? Tohle byla první reakce Vojty Kotka na nabídku role sexuálního predátora a manipulátora

Vojtěch Kotek a Kristýna Podzimková v minisérii Guru Foto: Voyo

Vojta Kotek (34) se představil v nové minisérii režiséra Bisera A. Arichteva Guru. V té hraje manipulativního samozvaného gurua, který si otevře ezoterickou školu a kurzy terapeutické jógy, kde na klientkách uspokojuje své potřeby. „Moje první reakce byla, že bych to já hrát neměl,“ svěřil Kotek.

Z nabídky byl herec překvapený a dlouho se jí bránil a tvůrcům nápad obsadit ho do hlavní role rozmlouval. „Ne proto, že bych ji nechtěl hrát, jde o herecky zajímavou příležitost, ale myslel jsem si, že na to u nás existují mnohem vhodnější a uvěřitelnější adepti, než jsem já. Oni však trvali na svém, že Marek by neměl být zlem v prvním plánu,“ popsal. Vytrvalost se nakonec vyplatila.

Na roli se připravoval četbou výpovědí obětí znásilnění, rozsudků a dalších dokumentů. "A také jsem si předsevzal, že si roli nebudu z natáčení nosit domů. Potřeboval jsem co největší vnitřní odstup od postavy, zvlášť ve vztahu k explicitním scénám násilí.“

Cílem natočení minisérie Guru, kterou uvádí Voyo, bylo dle slov Kotka dodat kuráž obětem, které dosud nenašly sílu o prodělaném traumatu mluvit. Roli jsem vzal právě z tohoto důvodu,“ dodal Kotek. ■