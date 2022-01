Netradiční těhotenské focení: Michaela Nosková se v 9. měsíci pochlubila pořádným bříškem

Michaela Nosková Foto: Denisa Grossová

Fotky Míši a jejího snoubence Jindřicha jsou ale netradiční. „Fotografie vznikaly původně do rodinného alba, zveřejnit jsme se je rozhodli až po obdržení a reakcích blízkých. Volba tedy padla na netradiční fotky,“ svěřila se Super.cz Míša.

S partnerem milují pohyb a v posilovně tráví spoustu času. Míša po dobu těhotenství stále cvičila, a tak i fotografie jsou laděny do stylu fitness. „Když jsem přišla za Jindřichem, zda bychom si udělali společné těhotenské fotky, sama jsem si nebyla jistá, jak to dopadne a jaké pojetí by se na nás hodilo, ale věděla jsem, že když to klapne, tak z toho nevzniknou klasické fotografie z “červené knihovny”, směje se Míša, která chtěla něco trochu akčnějšího.

„Nicméně nás napadlo vzít to stylově do toho, v čem se s Jindřichem cítíme pohodlně. Vzhledem k tomu, kolik času trávíme společně ve fitku, bylo sportovní oblečení vlastně dokonalé. Nakonec těch fotografií máme tolik, že Denisa Grossová, která byla rozhodně ta ideální volba pro focení, nevěděla, které vybrat dřív,“ svěřila se zpěvačka. Na něžné fotky však také došlo.

„Díky tomu všemu bylo fotografování hlavně zábava a zážitek. A jak říkal Jindřich, i naše nadcházející děťátko mu říkalo, že ho to bavilo,“ dodala se smíchem Míša, která se už brzy stane dvojnásobnou maminkou. ■