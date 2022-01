To se zase probudili moralisti! Fotka Davida Beckhama s dcerou Harper se dočkala negativních reakcí

David Beckham Profimedia.cz

Harper je nyní už deset let, ale pořád je to tátova holčička, a tak si znovu přidali snímek, kde si dávají láskyplnou pusu na procházce v přírodě. Někteří lidé to ale nemohou vydýchat.

Na láskyplné gesto posuňte doprava na druhý snímek

„Už je to velká holka, tak už jí přestaňte dávat pusu na rty. Je špatné takhle líbat dceru,“ psala jedna žena. „Je to vaše dcera a ne vaše manželka, tak to prosím nedělejte,“ psal další a mluvil o svém špatném pocitu z fotky: „Myslím si, že se Harper cítí na druhé fotce nekomfortně. Cítím to v kostech, že je to pro ni nepříjemné a není to jako dřív.“

Naštěstí převaha fanoušků zlé komentáře vždy rychle odsoudila a vysvětlovala pisatelům, že problém v tom může vidět jen někdo, kdo má sám problém.

Láskyplná gesta a fotky sdílí celá rodina Beckhamů a je vidět, že své city umí dávat najevo. Victoria zrovna den předtím sdílela dopis, který Harper rodičům psala před spaním: „Drahá maminko a tatínku, moc vás miluji a přeji vám dobrou noc. Dobře se vyspěte a doufám, že jste měli hezkou večeři. Miluji vás z celého svého srdce, Harper.“ ■