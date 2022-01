Besky začala s hubnutím: Neuvěříte, kolik vítězka MasterChefa přibrala během kuchařské soutěže

Besky Super.cz

"Začala jsem učit lidi vaření a pečení. Tedy ne učit, jen jim ukazuji to, co umím já. Zvou mě jako lektora do kulinářských akademií, pracuji na své kuchařce, pracovní název má zatím Nebesky a Besky a bude trochu i lifestylová, připravuji e-shop a setkávám se s úžasným lidmi," pochvaluje si Besky.

Sympatická brunetka, kterou jsme i s její maminkou potkali na promítání minisérie Guru, nám ovšem prozradila, že na jídlo si po soutěži musí dávat pozor. "Během MasterChefa jsem přibrala deset kilo. Někdo ze stresu hubne a já papám. Navíc jsem opravdu hodně ochutnávala," řekla Super.cz. Kromě hubnutí plánuje i další změnu image. Jakou, to se dozvíte v našem videu. ■