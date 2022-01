I po takové době? Navždy! Před šesti lety herecký svět opustil představitel (✝69) profesora Snapa

Alan Rickman jako Severus Snape Profimedia.cz

Dnes je to šest let, co zemřel legendární Alan Rickman (✝69). Proslul mnoha snímky, u diváků nejoblíbenější byla bezesporu role profesora Snapa v Harrym Potterovi. Ačkoliv šlo o jednu z nejzajímavějších postav celé série, Rickmana nijak zvlášť nenadchla.