Manželka muzikanta Voxela neskutečně zhubla! Na začátku vážila skoro metrák. Podívejte se na její úžasnou proměnu

Zpěvák Voxel a jeho manželka Marie se pustili do hubnutí Foto: Instagram V. Lebedy

„Ke snížení váhy mě donutilo výrazné zhoršení zdraví. To mě dotlačilo začít něco dělat. Začalo to změnou jídelníčku, kdy si mě a muže zavolalo keto a lowcarb stravování. Je to nízkosacharidová dieta, ale my to bereme spíše jako životní styl,“ svěřila Super.cz sympatická brunetka a maminka dvou dětí.

Už po měsíci zpozorovala, že se její zdravotní stav výrazně zlepšil, a tak přidala pohyb. „Chodíme s mužem běhat a posilovat. Lidem přijde zvláštní, že jsem během pěti měsíců stihla dát dolů téměř 20 kg, a ještě víc je zaráží, že mám hodně svalové hmoty,“ přiznává Marie. Za svalovou hmotu vděčí nejen cvičení, ale také genetické výbavě. „Moje maminka v mladých letech dělala kulturistiku. Kdo ví, kam mě to zavolá,“ přemýšlí o budoucnosti v novém těle s dobrou fyzickou kondicí.

Nyní je plná energie a září. Své největší závislosti dala vale. „Je to zkrátka jiné, než když jsem vážila téměř 100 kg a málem ležela v nemocnici. Člověk více přemýšlí nad tím, co do sebe dává a bez čeho se jeho tělo obejde. Zbavila jsem se krásně závislosti na cukru, která mi způsobovala největší potíže za poslední 4 roky,“ dodává manželka Voxela, která je šťastná, že se svým mužem táhnou za jeden provaz a jsou parťáky. „Co nás posílilo uvnitř, se svým způsobem projevilo i navenek, na tělech. A pokračujeme dál,“ dodává s radostí.

Podívejte se v galerii na snímky před a po. ■