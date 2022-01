Svěrák, Mládek a spol. Tyhle osobnosti se nedaří dostat do talk show Honzy Dědka. Jaký je důvod?

Stále je několik tváří, které by si moderátor přál vyzpovídat, ale zatím neúspěšně Super.cz

Už 11 let si Honza Dědek zve do své talk show umělce, sportovce, známé, ale i méně známé osobnosti z nejrůznějších oborů a zajímavých profesí. V pořadu 7 pádů Honzy Dědka, který v roce 2021 vstoupil i na televizní obrazovky Primy, se vystřídalo nespočet osobností, avšak stále je pár těch, kteří se účasti vyhýbají a moderátorovi se je zatím nepodařilo přesvědčit.

„Je tady spousta umělců, kteří nemají tenhle formát rádi, protože mají pocit, že nejsou dostatečně rychlí, vtipní, pohotoví a tak dále. Aspoň podle toho, co mi říkají,“ svěřil v rozhovoru pro Super.cz

Takových významných osobností je hned několik a moderátor doufá, že se jednou přeci jen odváží. „Je to třeba Zdeněk Svěrák, Ivan Mládek, Pavel Vaculík, Stanislav Majer, Jaromír Dulava. Byl bych strašně rád, ale nevím, jak je přesvědčit a jejich rozhodnutí respektuju. Pan Svěrák třeba říká, že si ten humor doma vymýšlí, ale není na to, aby ho rychle provozoval na jevišti,“ vysvětluje moderátor.

Se studem a případnou trapností, která se občas nevyhne ani jemu, už se naučil bojovat. „To, že položíte špatnou otázku, víte v okamžiku, kdy ji vyřknete, a už ji nemůžete vzít zpátky. To víte hned. Člověk se ale lety učí těch trapných, hloupých otázek podávat co nejméně,“ říká. S trémou je to ale něco jiného. „Trémou trpím před každým představením, i po těch 11 letech. Zmizí, když publikum reaguje, když mám pocit, že to začne fungovat,“ dodává. ■