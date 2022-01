Takhle vypadá synchronizované kojení dvojčat: Zpěvačka z britské dívčí skupiny ukázala fotku s dětmi

Leigh-Anne Pinnock Profimedia.cz

Členka skupiny Little Mix Leigh-Anne Pinnock nechala nahlédnout do svého mateřského deníčku. Svým fanouškům ukázala, jak to vypadá, když kojí svá dvojčata naráz.

Zpěvačka se stala maminkou loni v srpnu a fanoušky tehdy překvapila fotkou dvou párů nožiček, do té doby totiž o tom, že čeká dvojčata, mlčela. Jako mnoho dalších známých matek podporuje kojení, tak se nechala vyfotit u krmení obou dítek. Jména doposud neprozradila: „Nechávám si to pro sebe,“ uvedla pro The Telegraph.

Skupina Little Mix koncem loňského roku ohlásila pauzu. Jak Leigh-Anne, tak i její kolegyně ze skupiny Perrie Edwards v loňském roce přivedly na svět děti a chtějí se jim více věnovat. „Zažily jsme deset let neuvěřitelného dobrodružství a nyní máme pocit, že potřebujeme načerpat síly a pracovat i na jiných projektech. Rozhodně se nerozpadáme, v plánu je toho hodně a budeme se na to s vámi v budoucnu těšit,“ napsaly tři členky dříve čtyřčlenné skupiny na sociální síť.

Ohlášení pauzy se událo téměř rok od momentu, kdy se od nich odpojila čtvrtá zpěvačka Jesy Nelson, která už rozjela sólovou kariéru. ■