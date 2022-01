Nový kriminální seriál Odznak Vysočina vytočil diváky: Doprasená hudba a nudné herečky. A co myslíte vy?

Monika Hilmerová a Simona Hába Zmrzlá v seriálu Odznak Vysočina Foto: archiv TV Nova

Dvojice půvabných ženských hrdinek stejně jako v americkém Rizzoli & Isles: Vraždy na pitevně v prostředí maloměsta a vesnic na Vysočině vyšetřovala vraždu místní sociální pracovnice, která pila žluč všem obyvatelům. Důvod pro její vraždu mohl mít kdekdo a pachatelem mohl být kdokoli.

Diváci ovšem úplně nadšení nebyli. Kritizovali zejména hudební složku seriálu, ale také děj. "První reklama a přepnuto jinam. Ubohá napodobenina Policie Modrava. Strašný hudební doprovod," nebral si servítky jeden z nich. "Filmová hudba má dokreslovat a podtrhnout příběh. Tohle, co spíš ruší, než podkresluje kriminální zápletku, to by se hodilo leda tak do nějakého dokumentu o přírodě! Nejen že příběh je nudný, tím hudebním doprovodem je to doprasené úplně," souhlasí další.

A nebyli sami. "Na seriál jsem se těšil, kriminálky mám rád. Martin Hofmann a Suchoš, to vypadalo slibně. Bohužel. Strašně nudné obě ženské herečky. Hofmann a Suchánek zde byli prakticky minimálně. Zápletka nulová. Objasnění naprosto hloupé. A hudba uspávací," zaznělo také.

"Teda doufám, že slabý díl byl jen ten první, a že se to rozjede, poněvadž tohle bylo fakt děsivý. Já se těšila na Hofmanna, ale ta unylá hlavní vyšetřovatelka mi je neskutečně nesympatická, a ta druhá taky žádná hitparáda," dává jeden z diskutujících seriálu druhou šanci. "Třeba se to rozjede," doufá jiný. ■