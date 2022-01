Bojoval o život, ale vrací se do formy: Dalibor Janda výrazně zhubl a na rotopedu ujede i 10 kilometrů

Dalibor Janda Super.cz

„Jde to. Cítím se dobře, jíst mi chutná, i když trošku držím dietu,“ svěřil Super.cz na natáčení talk show 7 pádů Honzy Dědka. Dokonce zvládl v loňském roce odehrát 20 koncertů, ale mnoho jich kvůli pandemii přeložil. Například velkolepý koncert v Lucerně se po několika odkladech bude konat až v květnu.

Muzikant se nyní udržuje v kondici. Dbá na dietu kvůli vysokému cholesterolu, díky které výrazně zhubnul, a zapojil také pravidelný pohyb. „Chodím na procházky, dělám výšlapy do schodů, dám si třeba stovku nahoru a dolů a koupil jsem si šlapací kolo na doma, to si dám i 10 kilometrů. Tím se udržuju, abych to na koncertech ještě udýchal,“ usmívá se.

Mimo jiné oslavil dvě významná jubilea. Je to už 40 let, co se pohybuje na profesionální scéně a stejně dlouho je i šťastně ženatý. Otřásla v začátcích jeho soukromým životem narůstající sláva a časová vytíženost? „To byste se museli zeptat manželky. Já jsem ten soukromý život ani moc neměl. Jezdili jsme čtrnáctidenní šňůry, jezdili do televize, rádia. Od roku 1984 toho bylo tolik, že jsem nestačil vnímat vůbec nic, ani zahraniční hudbu,“ krčí rameny zpěvák. ■