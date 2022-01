Bude svatba a narodí se jim syn Rambo? Na Karlose Vémolu a jeho telenovelu s Ceterovou už se vypisují sázky

Karlos Vémola Michaela Feuereislová

Podle bookmakerů Fortuny bude mít příběh šťastný konec. Na to, že se pár nakonec vezme, vypsali kurs 1,7:1.

A v nabídce jsou i další kursy, například na to, že se Lela s Karlosem v tomto roce dočkají narození dalšího syna, který ponese jméno Rambo (4,5:1), nebo že Vémolu nemine státní vyznamenání (3:1).

„Karlos je výbušná povaha a jinak to u postavy jeho ražení ani nemůže být. Představa, že s Lelou po večerech sleduje Ordinaci a zobe buráky, je tak trochu nemyslitelná. Trocha té Itálie do jejich vztahu patří, a ani v budoucnu tomu nebude jinak. Terminátor prostě musí jít do všeho po hlavě, což bude i případ aktuální kauzy. Nic to nemění na tom, že Lela s Karlosem prostě patří k sobě, proto spekulaci, že by vše mohlo vyústit svatbou, nebereme na lehkou váhu, spíše naopak,“ říká Miloš Novotný, bookmaker Fortuny.

Vedle narovnání vztahu se snoubenkou se podle bookmakerů konečně dočkáme i Vémolova návratu k zápasení. Zatím ho totiž brzdila zranění. Důležitou zprávou tak je, že v kursu 1,15:1 by se měl dát dohromady a připravit se na očekávané boxerské klání s Marpem. V tom je sice mírným favoritem populární rapper, kurs 2,1:1 na straně Vémoly ale jasně říká, že rozhodně není bez šance. ■