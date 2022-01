Tuhle krásku si doma hýčká představitel Borata: Slavná herečka předvedla napěchovaný dekolt ve zlatě

Isla Fisher Profimedia.cz

Herečka Isla Fisher už za pár dní oslaví 46. narozeniny, ale na jejím vzhledu to není vůbec znát. Skoro to vypadá, že se od začátku kariéry, kterou odstartoval německý film Bazén, vůbec nezměnila.

Usměvavá zrzka z Austrálie, která se narodila v Ománu, byla hostem v televizním pořadu Late Night with Seth Meyers a pořádně se na to vymódila. Oblékla na sebe zlaté minišaty s hlubokým výstřihem značky Versace. V pořadu propagovala svou nejnovější roli v dramatické minisérii Wolf Like Me.

Herečka, která zářila například v komediích Báječný svět shopaholiků, Holky na tahu, Nesvadbovi či Máš ji se loni přestěhovala z Los Angeles zpátky do Austrálie. „Cítím se tu v bezpečí. Lépe by to vyjadřovalo slovo pohodlí, které cítím, když jsem v Austrálii. Tady jsem vyrostla,“ uvedla pro Stellar Magazine.

„Nejšťastnější jsem doma. Necítím se pod tlakem, když jsem v Austrálii, a nemusím říkat a dělat nic. Víte co, nemusím ani nosit boty,“ podotkla Isla, jež vychovává své tři děti, které má s manželem Sashou Baronem Cohenem, mimo zorný úhel médií.

S představitelem Borata také v loňském roce oslavili 20. výročí vztahu. Svatbu měli v roce 2010 poté, co Isla konvertovala k judaismu. ■