Zanedlouho si hvězda Ulice připomene tragické výročí. Dnes už si vychutnává život

Dana Syslová by měla za pár dnů odletět do Egypta.

O populární herečce se ví, že miluje zvířata. Málokdo však tuší, že velmi ráda cestuje. Oblíbila si především severské země, navštívila Norsko či Island, který ji okouzlil. Teď ale Dana Syslová frnkne zcela jinam. Chystá se odletět do Egypta.

Vlídná postava Amálky Peškové z nekonečného seriálu se zpočátku obávala dlouhé cesty do Austrálie. Pak si nakonec musela dupnout, aby svého manžela Vlastu (Rudolf Hrušínský ml.) přemluvila k návštěvě jeho vnučky u protinožců. Domů se vrací 27. ledna, v tu dobu už by měla být herečka mimo republiku.

Po dvou letech, kdy se neodvažovala vycestovat, se těší na dovolenou. A termín se blíží, odletět má 22. ledna. „Nebudu točit, hrát v divadle, tak toho hned využívám. Snad všechno dobře dopadne,“ řekla Super.cz.

Poletí s kamarádkou, ale klidně by prý odcestovala sama. V šatně ateliéru Ulice, kde jsme si povídaly, jí dělala společnost fenka Míša (3). O tu se během dovolené postará syn s rodinou, na které je zvyklá. Týdenní Míšu objevila v útulku, někdo fenečku odhodil k popelnicím. Čekala, jestli přežije, a pak se jí ujala.

Před čtyřmi roky přišla o voříška Máňu, která s ní hrála nejdřív v Ordinaci v růžové zahradě a pak šest let v Ulici. Jako šestitýdenní si ji vzala také z útulku. „To byla herečka! Úžasná, ale poslední roky ji to už nebavilo. Odešla z placu ke dveřím a chtěla zpátky do šatny.“

Svůj krásný hlas propůjčila Dana Syslová (76) mnoha světovým hvězdám. „Dabovala jsem Helen Mirren jako komisařku v seriálu Hlavní podezřelý, ještě v době, kdy tu nebyla tolik známá. A při pohledu na ni z nějakého úhlu jsem si říkala: Proboha, to je strašná podoba. V určitém momentu, světle. Pak mi už zůstala.“

Na nedostatek práce si stěžovat nemůže. „Jak jsem stárla, začala jsem dostávat větší, výraznější role. Ale hraju všechno možné, skutečně si nestěžuji. Naopak, bývám líná a spíš už práci odmítám. Nemám tolik energie, tak nač se honit,“ přiznala Super.cz.

Zanedlouho si připomene smutné výročí, kdy jí před 30 roky, 12. dubna 1992, zemřel manžel Vlastimil Hašek (†63), herec, který podlehl infarktu. A protože byl mezi nimi 17letý rozdíl, ovdověla v necelých 47. Jak se vyrovnala se ztrátou manžela, když navíc záhy přišla o jejich syna, který se v pětadvaceti rozhodl odejít z tohoto světa?

„Asi rok jsem byla sama a pak jsem prožívala vztah, desetiletej, krásnej. A ten se nějak rozplynul, skončil.“ Teď už má kamarády a kamarádky a vůbec jí to nevadí. S mírným úsměvem tvrdí, že se věkem uklidnila.

„Já si život vychutnávám, protože si říkám, jak tady budeme ještě dlouho. Všechno strašně rychle utíká. A proč se otravovat negativními myšlenkami, stresy a vzpomínkami, které nejsou příjemné. Ale přiznávám, že na tom se musí vědomě pracovat.“ ■