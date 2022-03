To, že je šťastná a spokojená, se odrazilo na její druhé profesi: Vlastina Svátková odpočívá od psaní. Má teď herecké období

Vlastina Svátková Super.cz

Spokojené období už delší čas prožívá herečka Vlastina Svátková (40). Půvabná blondýnka a matka tří synů je už rok šťastná po boku o sedm let mladšího přítele Jana Ryby. Nestěžuje si ani profesně. Momentálně víc hraje a od psaní si dala pauzu.

"Vztah funguje, jsem spokojená všeobecně. I v práci. Věnuji se teď víc herectví než psaní. Potřebovala jsem si od psaní odpočinout, ani nepíšu nic na Instagram, jak jsem mívala ty dlouhé spisovatelské záchvěvy. Myslím, že je přirozené, že odpočívám od jednoho, co mě vyčerpalo, a věnuju se věcem, které mě naplňují teď. Což je herectví a pak s kamarádkou Zuzkou vymýšlíme šperky, máme svíčku, namíchala jsem parfém. Takže si tak tvořím a doufám, že to bude mít smysl a bude se to líbit i ostatním," vypočítala pro Super.cz své momentální aktivity.

Podotkli jsme, že to, že se momentálně nevěnuje psaní, může být i tím, že je šťastná. Většinou se totiž vypisovala ze svých nešťastných vztahů. "To je pravda. Nepíšu, protože jsem šťastná. To je hezké," souhlasila s námi Vlastina.

Herečku jsme mohli vídat v seriálu Pan profesor na Nově, na letošek se chystá kriminálka Dům na samotě pro změnu pro Českou televizi. "Také připravuju něco na Slovensku, kam budu muset dojíždět," vrátí se pracovně do své rodné země herečka. ■