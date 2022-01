Karlos Vémola a Lela Ceterová Foto: Instagram K. Vémoly

Zápasník MMA Karlos Vémola (36) a matka jeho dvou dětí Lela Ceterová (32) by si možná mohli přivydělávat jako scenáristé telenovel. Během tří dnů se stihli rozejít, vzájemně obvinit z nevěry, kapku přiostřit oznámením o údajném fyzickém napadení a ještě do celé kauzy zatáhnout rodinu kamaráda.

Kamarádovi "nabančit", pak zjistit, že to nebyl on, omluvit se nejen jemu, ale i jeho manželce, aby pak došlo ke šťastnému shledání rozešlého páru v honosném Vémolandu. Ještě předtím ale návrat za asistence policie, která naštěstí nemusela řešit žádné násilí ani uprchlé lvy.

Pikantní byl i samotný comeback Lely Ceterové, jež pomyslně šermovala trestním oznámením, aby se nakonec vrátila domů po 48 hodinách, které ale nakonec nestrávila u údajného milence, ale kamarádky uklízečky. A to bez mobilního telefonu (toho času u Vémoly, nebo milence, těžko říct...), což jí znemožnilo komunikaci přes její jindy plně vytížený Instagram.

Jak se bude celá kauza hvězdného páru vyvíjet dál? Máme hned několik scénářů, byť ty nejlepší umí psát beztak Vémola sám. A nejen napsat, ale rovnou i zrežírovat a natočit.

Velké usmíření, svatba, třetí dítě, rozvod?

Nejpravděpodobnějším scénářem je usmíření páru, který se k sobě tak dokonale hodí, že by měl těžkou krizi nakonec překonat. Nikoho lepšího totiž k sobě ani jeden z nich nenajde. Známý bijec se vytasí s kyticí stovek růží a luxusními dárečky, kterým Lela Ceterová neodolá.

Slovenský milenec, jenž ji měl v posledních týdnech obdarovávat místo Vémoly, se rázem stane minulostí. Aby toho nebylo málo, Vémola i Ceterová si nakonec vzpomenou na to, že jsou vlastně zasnoubení a následovat bude velkolepá veselka, jež se právem bude honosit titulem svatba roku.

Případný rozvod by v letošním roce asi nenastal, protože takový scénář by nenapsal ani autor Esmeraldy. Naopak by si opět zamilovaný pár mohl zadělat na třetího potomka. Tam by ale pak hrozila další krize, jakmile by Lela porodila. Co kdyby se z kouta opět vynořil tajemný a movitý Slovák? A Lela by jeho jméno zamaskovala dalším kamarádem?

Lela uteče s milencem a Karlos ho nezbije. A když ano, tak snad už ne omylem...

Lela zůstane se svým údajným štědrým milencem a Vémolovi se nepodaří vypátrat, kdo to je. Tajemný muž se tak nebude muset obávat toho, že by mu snad dal „pár facek“. Tedy pokud by později Vémola nezjistil, že i tento muž je jeho kamarád. To by měl rudo před očima, létaly by třísky a vznikala ostrá videa.

Ceterová se odstěhuje z Vémolandu a drsnému zápasníkovi zůstanou jen oči pro pláč. Tento scénář je ovšem velmi nepravděpodobný. Karlos a Lela se prostě usmíří. Tečka.

Trestní oznámení, nalezení mobilu a hurááá - seznamka na Instagramu

Lela Ceterová se rozhodne doopravdy podat trestní oznámení za údajné napadení a rozhodne se vztah definitivně ukončit. Poté, co se situace uklidní, nadobro odejde z Vémolandu. Zásadní bude, aby se konečně dostala ke svému telefonu, který jí podle ní sebral Karlos (podle Karlose naopak telefon drží její milenec), přečte si zprávy na Instagramu od celé řady nápadníků a vybere toho nejzajímavějšího.

Opět ale velmi nepravděpodobný scénář. Stále vede scénář číslo jedna. A proč? Protože telenovely jsou nekonečné, ale i nekonečná telenovela končí většinou happyendem. Ani José Armando to neměl v Esmeraldě zadarmo... Ať tak či onak, luxusní butiky už se třesou na vysoké tržby. ■