Tereza, jedině Tereza: Moderátor Honza Dědek je zamilovaný. Promluvil o nové partnerce

Honza Dědek září štěstím po boku přítelkyně Terezy. Super.cz

„Jsme spolu od Valentýna, bude to rok. Není z oboru, dělá v bance ve vyšších patrech,“ prozradil Super.cz něco málo o své lásce.

Seznámení proběhlo podobně jako v amerických romantických komediích. „Dohromady nás dali naši psi. Stála na Náplavce, psi se začali prát, my se začali jeden druhému omlouvat za naše nevychované psy a vyměnili si telefonní čísla,“ vypráví.

Drží partnerka, jakožto bankéřka, rodinnou kasu? „Ano. Máme to rozdělené, já vydělávám a ona ji spravuje. Je to rozumná volba prověřená mnoha generacemi šťastných mužů,“ říká s humorem sobě vlastním. Nebrání se ani svatbě a dalším společným plánům do budoucna. „Myslím, že s tím jde člověk do každého vztahu, že si říká: Teď je to konečně ta pravá. A já doufám, že je.“

S oblíbeným moderátorem jsme se setkali na prvním natáčení talk show 7 pádů Honzy Dědka v novém roce, a tak nás zajímalo, jestli má nějaké další novinky, a jak se mu vede v otužování, na které se nechal zlákat kolegyní Evou Decastelo (43). „Co je u mě nového? 4 kila. Daří se mi výborně, snažím se hubnout, otužování se nevydařilo, z toho jsem získal problémy s plotýnkou,“ přiznává.

Zdá se, že fanoušci otužování přišli o jednoho člena. „Skončil jsem pak naléhavě u doktora, který se mě ptal, jestli mě někde neofouklo a já, že to si nemyslím, ale že jsem se otužoval. Zeptal se, jestli jsem normální,“ popisuje moderátor. „Začnu se otužovat hned v létě,“ zavtipkoval. ■