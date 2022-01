Babička, která má 17 vnoučat, si vzala o 37 let mladšího muže: Ne každý jim ale jejich štěstí přeje

Cheryl a Quran tvoří šťastný manželský pár. Profimedia.cz

Cheryl (61) a Quran (24) z Georgie vzbudili pozornost nejen svého okolí, ale i médií, když se dali dohromady. Quranovi bylo pouhých 15 let, když se s Cheryl poznali. Pracoval v restauraci jejího syna. Tehdy si pochopitelně nic nezačali, ale když se v roce 2020 setkali znovu, už přeskočila jiskra.

Vztah pečlivě dokumentují na Tik Toku, kde streamovali i celou svou svatbu. Ne každý jim ale jejich štěstí přeje. Na sociální síti nyní zveřejnili některé hejty, které jim lidé posílají.

Většinou páru nadávají, že je zvrácený, Quranovi, že svou polovičku využívá a je nekrofil, a Cheryl zase, že je fosilie a potřebuje botox.

Pár si myslí, že je hejtují hlavně lidé, kteří jsou sami nešťastní, nebo proto, že tvoří mezirasový pár.

Mezi sledujícími se ale naštěstí najdou i tací, kteří jim fandí. „Záleží jenom na tom, že se máte rádi a jste šťastní,“ vzkázal jim jeden takový v komentářích. „Je to sladké, nenadávejte jim, je to jejich volba, pokud se vám to nelíbí, tak je nesledujte,“ vzkázala další trollům.

Quran přiznává, že se s žádnou ženou nikdy necítil jako s Cheryl. „Nebyla to láska na první pohled, protože jsem byl mladý, když jsme se poprvé setkali. Ale když jsme se viděli znovu, vzniklo mezi námi pouto na duchovní úrovni, díky kterému jsme se mohli lépe poznat, sblížit a zamilovat. Naše láska je opravdu silná,“ popsal vztah se sedmnáctinásobnou babičkou. ■