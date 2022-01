Karlos Vémola si spletl milence. Jak dlouho u něj smí Lela Ceterová zůstat?

Lela Ceterová a Karlos Vémola Michaela Feuereislová

Podle zdroje Super.cz má být oním neznámým mužem Slovák, který se s Lelou v poslední době stýkal a zahrnoval ji drahými dary. Ona sama nejprve tvrdila, že ji měl Karlos fyzicky napadnout, a proto se k němu už nikdy nevrátí a podá trestní oznámení.

Nakonec ale „oba vyměkli“ a zápasník MMA tvrdí, že u něj Lela může pobývat, dokud si nenajde jiné bydlení. Jde mu prý především o děti, kterým může ve svém „Vémolandu“ poskytnout všemožné zázemí. Sám totiž připouští, že u nich doma rozhodně nepanovala idylka.

„Kdybychom měli krásný a harmonický vztah, asi se s nikým nestýká. Takže nám to nejspíš nefunguje, závěry z toho nedělám, protože jsem taky v životě udělal plno chyb. Jde mně hlavně o děti. Než si najde nějaké bydlení, může tady být. Vémoland je dostatečně velkej, nemám k ní žádnou zášť a jako matku svých dětí ji miluju. Se vším jí pomůžu a sama se rozhodne, jestli tady chce být týden, měsíc nebo půl roku,“ řekl isport.cz Vémola. Ten fyzické násilí vůči své partnerce popřel.

„Když si někdo představí, že udeřím chlapa a udělá to dost viditelné stopy… Co by to asi zanechalo, kdybych udeřil takhle malou hubenou holku s dítětem v náručí? To by byla katastrofa,“ míní Vémola, který si myslí, že Lela svá tvrzení řekla v návalu emocí, stejně jako on v návalu emocí zveřejnil video, kde z poměru s Lelou obviňoval nevinného muže. ■