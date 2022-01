Podepsala se na ní léta hýření? Lindsay Lohan se předvedla fanouškům nenalíčená

Lindsay Lohan Profimedia.cz

Lindsay Lohan (35) se podělila s fanoušky o selfie bez make-upu, kterým jim popřála hezký den. Herečka působila odpočatě a moc jí to slušelo. Jako by líčidla ani nepotřebovala a proflámované roky se na její pleti nepodepsaly. A své udělá i dobré světlo.

V listopadu se Lindsay po dvouletém vztahu zasnoubila s bankéřem Baderem Shammasem. Vztah veřejně příliš neprožívá.

Před pár dny zase oslavila s rodinou 98. narozeniny své babičky Ann Sullivan. Na Twitteru se pochlubila i střípky z oslavy, na které nechyběla její matka Dina (59), sestra Aliana (28) a bratři Michael Jr. (34) s rodinou a Cody (25).

Lindsay, která aktuálně sídlí v Dubaji, byla v minulosti už jednou zasnoubená, a to s ruským podnikatelem Egorem Tarabasovem. Vztah to byl velmi turbulentní, a dokonce ho obvinila z domácího násilí poté, co se provalilo, že si zakrývala modřiny make-upem. Tarabasov popřel, že by herečku bil.

Herečka by se letos měla vrátit i na obrazovky, natáčí romantický vánoční snímek Christmas in Wonderland. Pro své fanoušky chystá také nový podcast, který by měla uvést co nevidět. ■