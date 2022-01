To je ale parádní postavička ve tvaru přesýpacích hodin! Nicole Scherzinger se pro bikiny narodila

Nicole Scherzinger Profimedia.cz

„V mé hlavě jsem ještě tady, ale jinak už jsem doma a zrovna čistím troubu,“ napsala k sexy fotkám k Nicole, která se už s přítelem Thomem, který samozřejmě odpočíval v Dubaji s ní, musela kvůli práci vrátit domů.

Rok 2022 začala zpěvačka tím, že zrušila turné Pussycat Dolls kvůli pandemickým restrikcím, které ho ovlivňovaly. „Děkuji všem, kteří si kupovali lístky na koncerty a opravdu si vážím vaší podpory a loajality, ale vzhledem k pandemickým restrikcím je pochopitelné rozhodnutí o zrušení turné. Vložila jsem do něj nejen svůj čas, energii, kreativitu, ale i vlastní peníze. I když jsem z toho zklamaná, musím říct, že jsem pyšná na to, co jsme dokázali za tak krátkou dobu před covidem s projektem stihnout. Slovy ani nelze vyjádřit láska a obdiv, které cítím k holkám ve skupině a našim fanouškům,“ napsala tehdy Nicole ve svém prohlášení.

Ovšem další zpěvačky a tanečnice z Pussycat Dolls z rozhodnutí tak nadšené nebyly, dokonce ve svých prohlášeních a poděkováních fanouškům zmínily, že jim nikdo o rušení turné před oficiálním prohlášením neřekl a jen čekaly na přesunutí termínů. Nicole byla podle všeho informována předem. ■