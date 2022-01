Jak probíhalo natáčení filmu v Thajsku? Jana Plodková popsala nejen bezpečnostní opatření

Jana Plodková Super.cz

"Pět týdnů v Thajsku během zimy s těmi veškerými dobrotami, které jsme tam mohli jíst, byl opravdu splněný sen. Na začátku jsem byla nervózní z toho, že mám na tak dlouho někam vystartovat, že opouštím divadlo a nechávám kolegy v tom, že nebudou moct hrát ta představení, kde účinkuji, jedna kolegyně za mě tedy jedno přezkoušela. Ale po přistání letadla v tropech jsem na všechno zapomněla, začala jsem si to užívat a byla jsem za to strašně vděčná, že jsem tam s klukama mohla odletět," řekla Super.cz Plodková.

Termín natáčení se posunul tak, aby štáb nezasáhly ani epidemiologické restrikce. V listopadu už turisté nemuseli ani do týdenní karantény. "Oproti Česku to byla větší pohoda v tom, že jsme tam byli skoro sami. Pokud jde o opatření, tak tady se taky před natáčením testujeme, tak to vlastně probíhalo stejně. Thajci dodržují, že se nosí i venku roušky, ale my byli většinou v uzavřeném resortu, a tam jsme je nenosili ve svém volném čase, kdy si stejně každý zalezl na tu svoji chaloupečku anebo byl sám na pláži. Ale samozřejmě jsme se neustále chránili, protože nikdo nechtěl ohrozit projekt," upřesnila Plodková.

Pořád se ale netočilo, takže si herečka odvezla i i nezapomenutelný zážitek. "To bylo setkání se slony. Nadělila jsem si ho na první den volna, co jsem měla k dispozici. Jsem strašně ráda, že už se v Thajsku zakázalo na slonech jezdit a opravdu se to snaží dodržovat. A jít se slonem do vody nebo do bahna a být u něj tak blízko, tak to je láska na celý život," vzpomínala. ■