Rozchod po 16 letech vztahu! Jason Momoa (42) a Lisa Bonet (54) se vzájemně osvobodili

Jason Momoa a Lisa Bonet ohlásili rozchod. Profimedia.cz

Herci Jason Momoa a Lisa Bonet ve společném prohlášení oznámili konec vztahu. Z celkem šestnácti společných let byli necelých pět roků v manželství, mají dceru Lolu (14) a syna Nakou-Wolfa (13).

„Sdílíme rodinné zprávy o tom, že se naše cesty rozešly,“ uvedli s tím, že i na ně dolehla současná „revoluční“ a proměnlivá doba. Informaci prý nezveřejnili proto, že by si mysleli, že stojí za oznámení, ale z toho důvodu, že chtějí dál žít důstojně a poctivě.

„Láska mezi námi trvá a vyvíjí se způsobem, který si žádá být poznán a prožíván. Vzájemně se osvobozujeme, abychom se mohli stát těmi, jimiž se učíme být...“ zaznělo v textu.

Bonet a Momoa spolu začali randit v roce 2005 poté, co je seznámili společní přátelé. „Byli jsme tehdy ve správný čas na správném místě,“ vzpomínal herec v pořadu The Late Late Show with James Corden.

Herečka má z předchozího manželství s Lennym Kravitzem dceru Zoe. Mezi Bonet, Kravitzem a Momoou panovaly velmi přátelské vztahy. ■