Madonna dál vesele roztahuje nohy v kalhotkách, ale co to jelito na stehně?

Madonna Profimedia.cz

Jaký by to byl den na sociálních sítích, kdyby si Madonna (63) znovu neřekla o pozornost fotkami s erotickým nádechem. Pobuřovat lidi, to zpěvačku baví.

„Život mi pořádně namlátil, ale myslíte si, že mě to nějak se*e? Jen ďábla to zajímá,“ napsala Madonna k sérii fotek ve svém domácím oblečení, jak v komentáři také podotkla.

Nejvíce na fotkách i sledující zarazila velikost modřiny, kterou má přes celé stehno. Fanoušci hned začali spekulovat. „Drahá, co se ti to stalo s nohou?“ zazněla otázka od jednoho a další už psali: „To je asi z lyžování,“ a jiní začali spekulovat o další plastické operaci, ale i jiné: „Samozřejmě to nevím, ale její webovky označují za zrušení vystoupení v rámci turné Madame X její problémy s kyčlemi a kolenem. Ukazovala po operaci velkou jizvu, tak možná ta modřina souvisí,“ napsala jedna z velmi pozorných sledujících.

Do detailů se zpěvačka nepouštěla, a tak nechává volnou fantazii na fanoušcích, kteří vymýšlí téměř až detailní příběhy o tom, jak k modřině přišla. Zároveň se ale můžou pokochat snímky, kde znovu vesele roztahuje nohy a ukazuje kalhotky. ■