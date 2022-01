Český hlas Ashtona Kutchera, SuperStar a nejznámější zebry světa: Tenhle dabér má bohatý rejstřík

Filip Švarc Super.cz

„Kresleňáky úplně nemusím, to přiznám na rovinu, moc mě to nebere,“ svěřil Super.cz Filip Švarc. Naopak rolí, o které by měl zájem, je stále dost. „Občas se mi stane, že jsem v kině na nějakém filmu a řeknu si: Jo tak to bych si udělal, to mě baví. A pak je milé, když to klapne a zavolají mi, abych to nadaboval,“ říká.

Dodnes si pamatuje na svou první větší dabingovou roli ve filmu Vesmírní rytíři, i na první pocity po natáčení. „Když jsem v začátcích po natáčení vylezl ze studia, tak jsem měl pocit, že jsem právě vyfáral z dolů. Rozklepaný, nervózní, unavený, vytrémovaný. To už je naštěstí pryč,“ usmívá Filip Švarc, který byl hostem pořadu V českém znění, jenž odhaluje zákulisí dabingu.

Mimo jiné je populární dabér hlasem SuperStar. Přemýšleli jste někdy nad tím, kdo uvádí na pódium všechny účinkující nebo čí hlas komentuje castingová kola? Nyní už znáte jeho tvář. Filip je pochopitelně součástí všech živých přenosů a finále, ale na rozdíl od moderátorů či poroty jej bohužel nikdy nevidíme.

„Živé vysílaní jsem měl vždycky rád, proto jsem byl 12 let v rádiu. Živáky v televizi jsou něco fantastického. I kdybych tam nic nedělal, tak mě baví jen sedět a dívat se, jak to všechno funguje,“ dodává. ■