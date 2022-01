Věřili byste, že už může být babičkou? Modelka Pavlína Němcová prozradila, co stojí za jejím mladistvým vzhledem

Pavlína Němcová Super.cz

Málokdo by hádal, že je modelka Pavlína Němcová (49) maminkou třicetiletého syna a v příštím roce oslaví padesátiny. Zeptali jsme se, jak o sebe modelka, která nosí přibývající roky elegantně a s grácií, pečuje.

„Od mládí se starám o pleť stejným stylem dodnes. Nejdu večer spát bez toho, aniž bych si pořádně a důkladně vyčistila pleť,“ řekla Super.cz

Pavlína Němcová si potrpí na kvalitní přípravky a nedá dopustit na liftingové masáže obličeje. Čas od času ale vezme za vděk i obyčejnými produkty z kuchyně, po vzoru našich babiček. „Občas si promazat obličej obyčejným sádlem opravdu stojí za to. Je k tomu ale potřeba, aby byl člověk o víkendu sám doma, protože moc nevoní,“ směje se kráska.

Povánoční detoxy nebo diety nedodržuje, jídlo miluje a klidně si zahřeší fastfoodem. „Jsem velký jedlík. Moje blízké okolí to ví, že jím opravdu hodně, byť to na mně není vidět. Vděčím za to genetice. Není dne, kdy bych si nedala půlku čokolády,“ přiznává modelka, kterou jsme vyzpovídali během focení a natáčení kampaně pro kosmetickou značku původem z Jižní Korey.

Pavlína Němcová se naplno vrátila k modelingu, kde nemá o nabídky nouzi, právě naopak. V budoucnu bychom ji dokonce mohli znovu vidět jako herečku na filmovém plátně či televizních obrazovkách. „Velkých projektů je na tento rok naplánováno docela dost. Je to jak v oblasti modelingu, tak herectví. Brzy se vám s tím ráda pochlubím,“ dodává s úsměvem. ■