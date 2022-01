Agáta vyrazila se svým sexy doktorem na hory: Takhle modelka pracuje na novém vztahu

Agáta Hanychová vyrazila s novou láskou do Tater. Video: Instagram A. Hanychové

Modelka a lékař si to velmi užili během své druhé zimní dovolené, na kterou vyrazili do Jasné v Nízkých Tatrách. „Co se týče lyžování nebo snowboardingu, přijde mi, že jsou Tatry mnohem lepší než malé české hory,“ řekla Super.cz Hanychová.

Pár si rozuměl i na svahu, i když každý sjížděl kopce jiným způsobem. „Partner nejezdí na snowboardu. Je to poprvé, co chodím s lyžařem. Když mi bylo asi patnáct let, tak jsem pořád tvrdila, že bych nikdy s lyžařem nechodila, ale přece jenom už jsem starší a je mi to celkem jedno, dokážu se přes to už přenést,“ smála se Agáta.

A kdo hlídal děti Kryšpína a Miu, když si užívala s novou láskou? „Děti jsou u svých tatínků a nestýská se mi po nich. Teď jsem je měla asi měsíc v kuse a myslím, že je jednou za čas dobře, když jsou u tatínků nebo je někdo hlídá a já si volný čas také užiji s partnerem. Je důležité na vztahu pracovat a být také občas bez dětí,“ řekla nám Agáta Hanychová. ■