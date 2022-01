Po dlouhé době vyrazil do společnosti. Despota z Tankového praporu už si chce hlavně užívat důchodu

Roman Skamene Super.cz

„Od doby, co jsme se odstěhovali na chalupu, jsem zjistil, že vůbec nevadí, že nikam nebudu chodit. Pro pracovní záležitosti je to důležité, ale já jsem ve věku, kdy už to nepotřebuju,“ komentoval svou přítomnost na akci herec.

Na své haciendě na venkově často tráví čas se svými milovanými vnučkami. Ty se za prarodiči odstěhovaly v době lockdownů na rok a půl. „Já na hlídání vnuček nemám nervy. Ty nervy na to má babička,“ říká s úsměvem představitel despoty z Tankového praporu a jedním dechem dodává: „Pár dní strávených s nimi mi stačí.“

Tři roky před sedmdesátkou je Skamene skutečně nejspokojenější v bezpečí svého klidného domova. Zejména pak ve své zašívárně, kde může kouřit, číst knihy a kutit. „Přijedu domů, zapálím si cigáro a budu v klidu,“ říká herec. Pracovních projektů, ve kterých by účinkoval, je prý minimálně. Nedávno šel ale do kin film Tady hlídáme my, do kterého šel hlavně proto, že v něm hráli hlavní roli psi. „Je to strašně milý a hezký film. Jsem nadšený, že jsem to udělal. Jsou tam hlavně jezevčíci, já mám taky jezevčíka, ke kterým máme vztah. ■