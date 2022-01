Za injekce na podporu růstu vlasů utratil Robbie Williams majlant, přesto má hlavu jak dětský zadeček

Robbie Williams Profimedia.cz

„Když jsem tam přišel, ten týpek mi řekl jen: Špatná zpráva, vaše vlasy jsou tak tenké, že s tím už nemůžeme nic dělat,“ prozradil deníku The Sun Robbie. „Přicházím o vlasy, a když zasvítí sluníčko na vršek mé hlavy, vypadá jako dětský zadeček.“

Místo transplantace vyzkoušel jiné podpůrné metody, ovšem ani ty nedopadly dobře. „Tak jsem si nechal napíchat nějaké injekce, stálo to jmění! Podstoupil jsem to dvakrát a dal za to tolik peněz, co stál dům mé babičky,“ uvedl zpěvák a dodal: „Nic se nestalo. Už je to sedm měsíců a vůbec nic se nestalo.“

V začátcích kariéry s Take That míval Williams dlouhé a husté vlasy, které během kariéry různě stříhal i odbarvoval. Problém s řídnoucími vlasy už asi nezachrání. Loni ho manželka na chvíli dokonce oholila, když si prořídlé vlasy obarvil natmavo.

„Když jsem na pódiu, je za mnou obří obrazovka, já si jedu to svoje, říkám si, jak jsem sexy, a pak se podívám za sebe a vidím chlapa s dvojitou bradou a žádnými vlasy,“ dělá si ze svého stárnutí srandu Robbie. ■