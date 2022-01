6 hodin u kadeřnice, a tohle je výsledek! Pětinásobná matka z dívčí kapely ukázala slušnou proměnu

Kerry Katona Profimedia.cz

„Jsem zpátky a děkuji všem ze salonu nejen za jejich práci, ale za to množství smíchu, co jsme si užili. To jsem vážně potřebovala,“ napsala pod fotku s novým účesem Katona.

Ta si zažila rušný konec roku. Jemu i jejímu příteli bylo ukradeno auto a na Vánoce dostali oba covid, takže zůstali doma a Kerry nemohla být se všemi svými dětmi. „Ukradená auta a nutnost zůstat doma opravdu prověřila náš vztah s Ryanem. Být v izolaci a nemít u sebe všechny svoje děti na Vánoce bylo opravdu na ho*no,“ napsala ve svém posledním sloupku pro New Magazine zpěvačka.

Jak jí to nyní po všech útrapách sluší, se můžete podívat v galerii. ■