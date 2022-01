Špína a příšerný nepořádek. Čistotná Blanka ve Výměně manželek trpěla nejen, když uviděla koupelnu

Výměna manželek - Blanka se nestačila divit. TV Nova

Tak z této domácnosti by milovníci čistoty brzy utekli. Blanka (37) ze Zákup se ale stala účastnící Výměny manželek, a tak jí nezbývalo nic jiného, než v domácnosti nepříliš čistotné ženy vydržet a popasovat se s nepříjemnými situacemi. Blanku s Mirkem (44), kteří vychovávají Blanku (14) a Gabrielu (8) a syna Míru (7) do reality show přihlásila kamarádka jen tak z legrace.

Moc velká legrace ale na Blanku, jež se příležitosti chopila, v jiné domácnosti nečekala. S partnerem si prošla krizí a od té doby spí s dětmi v pokojíčku. Produkce ji ve Výměně zavezla do Chodova, kde na ni čekal náhradní manžel Vráťa (22) s dcerami Ivetou (10) a Janou (14). A také hodně zanedbaná domácnost!

Už při průzkumu své nové domácnosti Jana zjistí, že je všude nepořádek, stará špína a nikdo o byt nepečuje. „Tady je vidět, že se úklidu moc nevěnují, já mám ráda čisto a pořádek a kor, když je to koupelna a záchod, vůbec se mi tu nelíbí, je tady na mě bordel,“ povzdechla si mamina Blanka nad tím, co ji čeká, když v každém pokoji našla něco, co ji vyvedlo z míry.

V tomto směru je ze své ženy Jany zklamaný i její muž Vráťa, který rodinku do Výměny manželek přihlásil. Vadí mu, že jeho žena tráví víc času na telefonu než péčí o rodinu. Není divu, že prý u nich málem došlo k rozchodu. Na špínu ve Vráťově domácnosti se podívejte ve videu. ■