Blonďatá kráska z Hanebných panchartů promluvila o režiséru Tarantinovi: Neuvěříte, co musela podstoupit, aby ji obsadil

Diane Kruger jako Bridget von Hammersmark v Hanebných panchartech Profimedia.cz

V podcastu Reign With Josh Smith nyní přiznala, že ji Tarantino (58) vůbec obsadit nechtěl. „Všechny zval na konkurz, jenom mě ne. Viděl se mnou jediný film, který se mu nelíbil, takže ve mě nevěřil. Doslova jediný důvod, proč mě nakonec pozval na konkurz, byl, že už nikdo jiný nezbýval,“ nechala se slyšet.

Režisér se s ní ale nechtěl vidět ve Státech, a tak Diane musela na vlastní náklady letět do Německa.

„Rozhodně mi to neusnadnil. Bylo to frustrující, ale řekla jsem si: ‘Nas*at. Udělám to a ukážu mu, co umím'."

Rozhodnutí nakonec nelitovala, i když nelehké to měla i během natáčení. Není tajemstvím, že Tarantino nebyl spokojen se scénou, kdy má její postava von Hammersmark zemřít. Christoph Waltz, jenž ztvárnil Hanse Landu, se na ni vrhne přes stůl a začne ji škrtit. Podle režiséra ale scéna nepůsobila věrohodně. Přesvědčil tedy Kruger, aby se nechala škrtit doopravdy. Ve scéně tedy lapá po dechu, protože skutečně málem vypustila duši.

Jako bývalá baletka je Kruger na odmítnutí a drsné podmínky zvyklá. Přiznala, že ji to v mládí zocelilo. A věřte tomu, nebo ne, přes všechny překážky si nakonec práci s Tarantinem užila. Když režiséra v roce 2018 nařkli, že se chová k hercům nepřístojně, dokonce se ho veřejně zastala.

„Chtěla bych říct, že pracovat s Quentinem Tarantinem pro mě byla čirá radost. Choval se ke mně s úctou a nikdy nezneužil své pozice. Nikdy mě nenutil do ničeho, co by mi bylo nepříjemné,“ vyjádřila se tehdy na Twitteru. ■