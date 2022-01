Ani po 19 letech se nepřestalo mluvit o těchto odvážných šatech slavné zpěvačky

Tina Barrett Profimedia.cz

Zpěvačka si na premiéru filmu Seeing Double v roce 2003 oblékla velmi odvážné šaty nejen na tehdejší dobu, ale vzbudila by v nich rozruch i dnes. „Popravdě jsem si myslela, že i ostatní členové skupiny (na premiéru dorazila společně s S Club 7, pozn. red.) budou exkluzivně vystrojení, ale oni nebyli. Víceméně byli zahaleni od hlavy až k patě, takže jsem vypadala o to šíleněji,“ prozradila v podcastu The Hundamental Guide to Life Tina.

„Popravdě to byl takový ten moment, který se stal velmi rychle, a já jsem jen řešila, co si vezmu na sebe. Chtěla jsem, aby to bylo velké, ale neplánovala jsem to až tak velké. Je bláznivé, že o tom lidé dodnes mluví,“ smála se Barrett v pořadu.

Skupina, která se proslavila nejen hudbou, ale i vlastním seriálem, prý nevylučuje ani návrat. Na komunikaci mají na sociální síti společnou skupinu: „Někteří členové jsou rozhodně pro. Můžu i říct, kteří to jsou. Vím, že Rachel by do toho šla, Hannah to chce udělat, já bych ráda a Bradley taky, ale potřebujeme všech sedm. Víc než půlka je pro, tak uvidíme,“ dodala zpěvačka. ■