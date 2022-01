Obávaný porotce talentových soutěží se přestal bát manželství a po mnoha letech požádal přítelkyni o ruku

Simon Cowell Profimedia.cz

S Lauren Silverman (44) se obávaný porotce talentových soutěží a zakladatel X Factoru seznámil ještě v době, kdy byla vdaná za realitního makléře Andrewa Silvermana. Oficiálně světu svůj vztah odtajnili v roce 2013, přičemž zahraniční média uvádí, že vztah trvá již 13 let.

V roce 2015 k tomu řekl magazínu Sunday Event: „Nejsem pyšný na veškeré okolnosti,“ a ani rychlé těhotenství nebylo úplně v plánu: „Tohle bylo něco, co jsem opravdu neplánoval. Rozhodně si ale pamatuji, jak jsem šel s Lauren na první ultrazvuk.“

V minulosti se Cowell profiloval jako starý mládenec, co se nikdy ženit nebude. „Nevěřím v manželství, rozhodně ne v tomto oboru. Pravdou je, že se oženíte a za rok dva vás naprosto oberou. Jednoduše to nefunguje,“ uvedl v roce 2008.

O tom, že je pár zasnoubený, informoval zdroj deníku The Sun: „Lauren byla naprosto v úžasu a nečekala, že by ji vůbec kdy Simon o ruku požádal. Rozbrečela se a řekla ihned ano. Lauren je jeho oporou už několik let, postarala se o něj, když měl zraněná záda, a je s ním v jeho silnějším i slabším období, a to doslova. Jsou úžasným párem.“

Přítel páru ještě dodal pro magazín People: „Oba jsou nesmírně šťastní. Jsou spolu už dlouho a zbožňují se, takže to zas tak velké překvapení pro blízké přátele není.“ ■