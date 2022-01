Kvůli covidové karanténě musela posunout odlet na dovolenou: Teď už Alice Bendová zdraví z pláže v bikinách

Alice Bendová Foto: archiv A. Bendové

"Zdravíme z tepla. Konečně. Samozřejmě mě na letišti vyhmátli na testy, a to jsem měla trochu sevřenou pr... Ale je to ok," ohlásila herečka, že už si užívá volno na prosluněném jihu. Protože ale po svátcích opět začala se zdravou životosprávou, rozhodně to není jen o povalování na pláži, i když se pochlubila i fotografií v bikinách.

Herečka každé ráno běhá podél moře, aby si vylepšila kondici, a navíc se nadýchala mořského vzduchu. "Běhala jsem i deset kilometrů, ale to je člověk opravdu unavený, tak jsem to snížila na 7 kilometrů, abych nebyla tak vyčerpaná,“ upřesnila Super.cz svoji denní dávku pohybu.

Teprve pak je čas na relax. "Nejraději bychom tady byli celou zimu. Tak snad na stará kolena," vyznala se Alice. ■