Karlos Vémola se poprvé ozval. Omluva muži, kterému dal pár facek, i odmítnutí fyzického útoku na Lelu Ceterovou

Karlos Vémola a Lela Ceterová Michaela Feuereislová

Zápasník MMA Karlos Vémola (36) v pondělí nejprve obvinil svou přítelkyni Lelu Ceterovou (32) z nevěry. Poměr měla mít s jeho kamarádem, který za to od známého bijce dostal pár facek. "Přišel jsem na to, že má Lela poměr s jiným frajerem, ještě horší je to, že to byl můj dobrý kamarád. Dostal dvě facky, ne za to, že spí s mojí ženou, ale za to, že je prase, že si hraje na kamaráda,“ vzkázal.

Video ale později smazal a prostřednictvím své manažerky Niny Sedlákové se ozvala i Lela Ceterová s tím, že se odstěhovala ke kamarádce, Karlos jí vzal mobil a ona se ho bojí. "Jsme v bezpečí s dětmi u kamarádky - před dalším napadením Karlose," vzkázala Super.cz.

Později kromě údajných násilností obvinila Vémolu z opakovaných nevěr. Známý zápasník teď poprvé po zveřejnění třaskavého videa promluvil přes svého mediálního zástupce Aleše Rataje. Muži, kterého obvinil z nevěry s Lelou, se omluvil, a násilí vůči partnerce popřel.

„Karlos Vémola aktuálně neprochází lehkým životním obdobím. Dlouhodobě ho trápí zdravotní problémy, které mu neumožňují dělat to, co má v životě nejraději, a to je zápasení. Karlos je milující otec všech jeho dětí, kterým chce dávat v životě to nejlepší. Na tom jeho aktuální problémy s Lelou Ceterovou nic nemění,“ zní v prohlášení na fightlive.cz.

Video prý na sociální síť natočil v návalu emocí a následně ho i smazal, protože chtěl své fanoušky informovat on sám dříve než bulvár. „V současné chvíli jde jen o to, aby se vzájemné problémy a neshody rodičů, co nejméně dotkly malého Rockyho a Lily,“ stojí dál v prohlášení.

Vémola se dále omluvil muži, který od něj dostal pár facek, protože si o něm Vémola myslel, že má poměr s Lelou, což už předtím popřela jak ona, tak mužova manželka.

Zpětně ho velmi mrzí, že ho i jeho rodinu neprávem zatáhl do svých partnerských problémů, které s rozchodem nemají nic společného. Vémola muže osobně kontaktoval a vyjádřil jemu i jeho manželce upřímnou omluvu. Zápasník nakonec odmítl, že by svou partnerku napadl.

„V každém případě zásadně odmítáme jakékoliv obvinění z fyzického útoku na Lelu Ceterovou, ke kterému nikdy nedošlo. V neposlední řadě Karlos děkuje všem fanouškům za slova podpory, která jsou pro něj v této nelehké životní situaci důležitá pro překonání těžké životní situace,“ uzavřel. ■