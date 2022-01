Ve svém domě ve Španělsku nic jiného nenosí? Tereza Kerndlová předvedla sexy křivky v plavkových variacích

Tereza Kerndlová Foto: archiv T. Kerndlové

Podle předpovědi počasí to sice tak slavně nevypadá, na příští dny hlásí okolo patnácti stupňů a polojasno, ovšem to zpěvačku Terezu Kerndlovou (35) neodradí od slunění. Už nový rok přivítala ve svém druhém domově ve španělské Esteponě.

Vánoce ještě Tereza strávila klasicky doma, ale do Španělska odletěla pár dní před silvestrem. Faktem je, že teploty v předpovědích se měří ve stínu a na sluníčku je to jiné. "Miluju leden v Esteponě," vyznává se zpěvačka, která postuje snímky v plavkách jeden na druhým. To, aby jí to na nich slušelo, má v hledáčku její manžel René.

Přiznává ale, že momentálně není, co se počasí týče, o co stát. "Jsme tu do začátku února, ale teď už je tady hnusně. A bude zima a déšť. Nic moc to není," napsala Super.cz Tereza.

Zpěvačka ve Španělsku nezanedbává ani svoji profesi. "Tento rok vydám novou desku, která je stále v procesu a nemůžu se dočkat, až ji uslyšíte," slibuje Kerndlová, která na albu pracuje i od moře. ■