Rozvod s režisérem Adamcem skončil na půli cesty. Ptali jsme se Jany Adamcové na důvody

Jana považuje manželství za ukončené. Oficiálně ale trvá.

„V tuto chvíli je to tak na půli cesty. Důvody specifikovat nechci, omlouvám se,“ řekla Super.cz moderátorka, která v minulosti prozradila, že za vším stojí zdravotní komplikace blízkého člena rodiny.

Není žádným tajemstvím, že její stále ještě právoplatný manžel se nechce s odlukou smířit. Ptali jsme se jí, jak to vnímá a jak si to vysvětluje. „Já si to vysvětlit umím, ale nechci mluvit za něj,“ odpověděla vyhýbavě.

A je už Jana Adamcová připravena na nový vztah? „Myslím, že až někoho takového potkám, nebude třeba se na to připravovat,“ uvedla bývalá sporťačka z Novy s úsměvem.

Před pár dny se Jana vrátila z dobrodružné dovolené z Kolumbie, kde se setkala se synem narkobarona Pabla Escobara. Knihu Sebastiána Marroquína by ráda vydala v Česku. Už v rozhovoru Jana uvedla na pravou míru vztah, který ji s Marroquínem pojí. „Je to čistě kamarádský vztah založený na vzájemné úctě a respektu.“

Nyní by měly Janu čekat klidnější dny, kdy hodlá dohnat resty, které nasbírala během náročného pracovního období, kdy působila jako mluvčí vlády. „Čekají mě běžné každodenní věci, jako je péče o děti a o domácnost. Musím dotáhnout resty, které jsem před sebou v posledních letech valila a nebyl na ně čas. A pak se vrhnu do nějaké nové práce,“ říká Jana Adamcová. ■