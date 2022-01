Lela Ceterová utekla ke kamarádce. Drsná slova na adresu Vémoly: Mám z tebe strach! vzkázala

Karlos Vémola a Lela Ceterová Michaela Feuereislová

"Jsme v bezpečí s dětmi u kamarádky - před dalším napadením Karlose," napsala Lela Super.cz přes manažerku Ninu Sedlákovou, která na svém facebookovém profilu následně zveřejnila Lelino prohlášení. To poslala z mobilu kamarádky, u níž pobývá.

Ceterová je prý momentálně bez telefonu, který jí měl sebrat Vémola. Ve zveřejněném textu zaznělo obvinění z napadení i nevěr. „Mám z tebe strach... S nikým jsem nic neměla, jsi nemocný a žárlivý člověk,“ stojí mimo jiné v prohlášení. Jeho celé znění naleznete ve fotogalerii.

Ona sama nevěru s Karlosovým kamarádem odmítá s tím, že ji s ním pojí jen pracovní vztahy. „Všechno jsou to lži! Budeme se bránit, už to řešíme s právníky a klidně to dokážeme,“ řekla Expresu žena nařčeného s tím, že její muž je rovný chlap, žádný mimomanželský vztah neudržuje a žije řádným rodinným životem.

„Problémy jiných odmítáme řešit na úkor vztahu v naší rodině,“ dodala. Vémola mezitím své noční video, kde mluvil o nevěře Lely Ceterové, ze svého účtu smazal. ■