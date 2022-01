O této herečce se mluvilo jako o partnerce Brada Pitta: Jak reagoval, když se to dozvěděl?

Alia Shawkat Profimedia.cz

„Brad o tom neměl ani ponětí,“ prozradila nyní pro New Yorker. „Když jsem se ho zeptala, jestli ví, že si všichni myslí, že spolu chodíme, odpověděl, že je mu to líto, že se to ženám stává, když s ním tráví čas.“

I k hereččině rodině se dostaly drby okamžitě. „Nedávno jsem byla za svou babičkou na venkově. Sledovala telenovelu a vedle sebe měla starý časopis s Bradovou tváří na obálce a mou malou fotkou vedle,“ popsala s tím, že babička měla radost, že je její vnučka v novinách.

Shawkat jste mohli v poslední době vidět v novém snímku Ricardovi, který začátkem prosince uvedl Amazon Prime. Působí také v seriálu Search Party a měla by se objevit i v nadcházející řadě seriálu The Old Man. ■