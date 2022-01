Přišel jsem na to, že má Lela poměr s jiným frajerem, tvrdil Vémola. Manželka nařčeného promluvila

Karlos Vémola a Lela Ceterová Foto: Instagram K. Vémoly

„Všechno jsou to lži! Budeme se bránit, už to řešíme s právníky a klidně to dokážeme,“ řekla Expresu s tím, že její muž je rovný chlap, žádný mimomanželský vztah neudržuje a žije řádným rodinným životem. „Problémy jiných odmítáme řešit na úkor vztahu v naší rodině,“ dodala.

Oznámením o konci vztahu Vémola vzbudil velkou pozornost. „Přišel jsem na to, že má Lela poměr s jiným frajerem, ještě horší je to, že to byl můj dobrý kamarád,“ řekl zápasník ve videu, které však po několika hodinách smazal.

Poměr popřela jak manželka zmíněného Karlosova kamaráda, tak i Ceterová, která uvedla, že s dotyčným mužem je pojí jen pracovní vztahy. Aktuálně Lela pobývá u kamarádky. ■