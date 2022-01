Lela Ceterová poprvé promluvila: Takhle reagovala na Karlosovo obvinění z nevěry

Karlos Vémola a Lela Ceterová se dle slov zápasníka rozešli. Michaela Feuereislová

"Přišel jsem na to, že má Lela poměr s jiným frajerem, ještě horší je to, že to byl můj dobrý kamarád. Dostal dvě facky, ne za to, že spí s mojí ženou, ale za to, že je prase, že si hraje na kamaráda. Asi jsem to měl řešit s chladnou hlavou a omluvit se mu. Tímto se omlouvám," vyjádřil se Karlos.

Lela Ceterová se mezitím odstěhovala ke kamarádce, jak napsala Super.cz.

"Jsme v bezpečí s dětmi u kamarádky - před dalším napadením Karlose," napsala Lela Super.cz přes manažerku Ninu Sedlákovou.

„S pánem, kterého označil Karlos, máme výhradně pracovní vztahy, a stejně tak i Karlos, proto nerozumím této situaci,“ řekla Blesku s tím, že veškerá obvinění odmítá a chystá se udělat prohlášení. ■