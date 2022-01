Poslední kovboj (✝48) si své banjo musel vyrobit z kytary, jejíž struny podložil toaletním papírem

Michal Tučný Profimedia.cz

Mezi námi je spousta lidí, kteří country hudbu nemusí, ale u jména Michala Tučného (✝48) jsou ochotni udělat výjimku. Byl to totiž muzikant, který do svého projevu vkládal srdce a posluchači mu věřili každé slovo. Jeho projev byl autentický, laskavý a hřejivý. Vidět Michala Tučného na koncertě byl obrovský zážitek a je škoda, že zpěvák, který by 11. ledna oslavil 75. narozeniny, zemřel zbytečně brzy.