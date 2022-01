Tento otřesný účes ze slavné hororové série děsí Courteney Cox dodnes. Vybral jí ho bývalý manžel

Courteney Cox Profimedia.cz

Herečka Courteney Cox (57) se během rozhovorů k pátému dílu hororové série Vřískot rozpovídala o tom, co ji dodnes nejvíc děsí. A kupodivu to byla její vlasová kreace z třetího dílu.

„Každý díl Vřískotu jsem se snažila vymyslet pro Gale Weathers jiný vzhled, který by byl ještě výraznější, otřesný anebo prostě jen až moc,“ prozradila v pořadu Drew Barrymore (46) Cox. Sama Drew si v prvním díle Vřískotu zahrála roli Casey, která umřela jako první z celého filmu.

Během debaty o její vizáži narazili na její ofinku z třetího dílu. „To bylo to nejhorší, na to jsem skoro zapomněla. Nebylo nic horšího. To byla opravdu velká životní lekce, protože to navždy bude ve filmu,“ smála se Courteney.

„Z nějakého důvodu začali stříhat uprostřed čela a já si jen říkala: No tak teď už nemám na vybranou,“ zavzpomínala herečka, což okomentovala i její kolegyně z filmu Neve Campbell: „Ten den si pamatuji, jak jsme říkali, že ta ofinka je opravdu, ale opravdu dobrá.“ K tomu jen se smíchem dodal bývalý manžel Courtneney David Arquette, se kterým tvořila pár právě i ve Vřískotu: „Bylo mi tě tak líto.“

Zodpovědnost za účes na sebe před pár lety její bývalý manžel dokonce přijal, když se objevoval na internetu vtípek se slovy: Pokud se budete cítit úplně pod psa, vzpomeňte si na účes Courteney Cox ve Vřískotu 3. Arquette to tehdy komentoval slovy: „Já se už musím přiznat a vzít na sebe veškerou zodpovědnost. Navrhoval jsem totiž vizáž Bettie Page a nějak to nefungovalo.“ ■