Vzestupy a pády Karlose Vémoly a Lely Ceterové. Nevěry, prsatice, drahé dary, velký návrat i druhé dítě

Lela Ceterová a Karlos Vémola Michaela Feuereislová

S matkou své dcery Lili a syna Rockyho se Karlos loni zasnoubil. Jejich vztah byl ale už předtím jako na houpačce, protože samotný Vémola „nebyl svatoušek“ a Lela se s ním už jednou rozcházela. Tenkrát měla být nevěra na jeho straně.

Vémolovy silikonky, obvinění z nevěry a první rozchod

V létě roku 2020 šokovala silikonová blondýna na Instagramu, kde se do svého milého veřejně pustila pod snímkem s parťáky, s nimiž jel trénovat do zahraničí. „A ty dvě ku*vy, co s tebou letěly, vás fotí? Proč si s nimi foto nedáš? Nehraj to na Instagramu na rodinku…Hodně lidí ví, že zrovna ty andílek nejsi, a mně už došla trpělivost. Lhaní už bylo dost! Zbytečně se fotíš s chlapy,“ nešetřila ostrými slovy vnadná Slovenka.

Vémola si sypal popel na hlavu a nevěru odmítal. „Rodina je nejvíc. Miluju holky moje nejvíc na světě,“ dušoval se bijec. Aby toho nebylo málo, objevily se zprávy, že si Vémola užíval s modelkou s obřími silikonovými ňadry Kristhin Gómez, jež s ním nepokrytě flirtovala i na sociální síti.

Později se navíc objevila Zdena Černá alias Lulu, která vzbudila rozruch svým prohlášením, že se zápasníkem MMA randila už v době, kdy byla Lela Ceterová poprvé těhotná. Vémola sice všechny poměry se zmíněnými dámami popřel, ale Lela se už mezitím i s dcerou přestěhovala ke své rodině na Slovensko.

Boj o návrat k Lele, zásnuby, narození syna a zase ta nevěra...

Vémola ale nelenil a rozhodl se udělat vše pro to, aby se k němu Ceterová vrátila. Posílal jí pugéty růží a zahrnoval ji drahými dárky. Půl roku po prvním rozchodu už Vémola slavil úspěch a Lela se k němu vrátila. „Obě vás moc miluju. A bylo tu doma bez vás moc smutno,“ rozněžnil se drsný zápasník. Ten si to u Lely žehlil nejen luxusními dárečky, ale i tetováním s její podobiznou!

Aby toho nebylo málo, požádal ji o ruku a ona nadšeně souhlasila. Letos v dubnu Lela oznámila, že je těhotná, a Vémola byl šťastný jako nikdy předtím. Rodinné štěstí mu ale kazila zranění. Ta mu bránila v zápasení, a přišel tak i o část výdělků. Narození syna Rockyho mu ale všechno vynahradilo.

Hned začátkem ledna ale následoval náhlý rozchod, byť Vémola stále tvrdí, jak Lelu miluje.

„Lelu a děti nesmírně miluju. Budu se snažit pomoci, ať bude chtít jít kamkoli. Mrzí mě to kvůli našim dětem, přeju si, abych tady nemusel být sám v dětském pokoji,“ uvedl ve svém prohlášení. Kdoví tedy, jak celý příběh dopadne. Třeba nakonec časem dojde k velkému usmíření i velkolepé svatbě. ■